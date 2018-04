Bolsa lança programa para atrair investidores Ao completar 112 anos em agosto, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) corre atrás do pequeno investidor. A Bolsa tem alguns motivos para comemorar a data, como o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) para recursos estrangeiros e a implantação dos conceitos de Governança Corporativa em algumas empresas. Apesar disso, o volume de negócios tem permanecido em patamares muito baixos. Em agosto, até o dia 28, a média diária negociada foi de R$ 671,165 milhões. Considerando-se o dólar em um patamar de R$ 3,00, o volume negociado diariamente é de cerca de US$ 223,7 milhões. Em função do esvaziamento de negócios no mercado de ações, o presidente da Bolsa, Raymundo Magliano Filho, lançou o programa "Bovespa vai até você". Trata-se de um conjunto de iniciativas que têm por objetivo incentivar a compra de ações, principalmente de investidores pessoa física. Com a implantação das medidas, Magliano Filho espera elevar o volume diário de negócios na Bolsa para R$ 1 bilhão. "A Bolsa precisa desse alicerce. Ela deve ser vista como alternativa de investimento para os recursos de longo prazo, tanto para os grandes quanto para os pequenos investidores", afirma o presidente da Bovespa. Clubes de investimento Um dos pontos fundamentais do programa "Bovespa vai até você" é a criação de clubes de investimento. Com registro na Bolsa e administrados pelas corretoras, os clubes de investimento vão reunir investidores de uma forma muito parecida a de um fundo de ações. Ou seja, comprarão cotas de uma carteira de ações formada pela corretora com a soma total do aporte inicial e o resgate será feito de acordo com as regras definidas no edital social de cada grupo. As corretoras, em conjunto com a Bolsa, fixaram a taxa de administração em 2% ao ano para os clubes de investimento. Para ingressar nessas carteiras, as aplicações iniciais para a compra de cotas são de R$ 50 a R$ 100, um patamar bem abaixo do exigido para a alocação de recursos em um fundo de ações. É preciso destacar que todos os participantes têm direito de comprar novas cotas, mas terão a participação limitada a 40% do total de cotas. Regra geral, os clubes de investimento representam um grupo de pessoas físicas que aplica recursos em uma carteira diversificada de ações. O clube pode ou não ter como gestor um dos cotistas do clube, sendo que a administração deve ser em parceria com uma instituição autorizada, seja um banco de investimentos, uma corretora ou uma distribuidora. De acordo a Instrução n.º 40 de 1984 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cabe às bolsas de valores a função de registrar, regulamentar e fiscalizar os clubes de investimentos. Os clubes são isentos de CPMF. De qualquer forma, fica o alerta para que, assim como em qualquer aplicação, o investidor fique atento à forma de gestão dos recursos, acompanhando periodicamente a composição da carteira. No caso do clube de investimento proposto pela Bolsa, apenas 51% dos recursos deve estar direcionado para a compra de ações obrigatoriamente. Ou seja, é muito importante que o cotista saiba qual a estratégia de gestão do seu clube de investimento. "Bovespa vai até a Fábrica" No projeto "Bovespa vai até você", Magliano explica que estão previstas outras formas de atuação para aproximar o mercado de ações do investidor. Exemplo disso é o "Bovespa vai à Fábrica", uma iniciativa em conjunto com a Força Sindical, que pretende atingir 140 sindicatos filiados, localizados na Capital, Grande São Paulo e Região Metropolitana de Campinas. Nessa iniciativa, a Bolsa vai usar um escritório móvel. "O objetivo é levar de fato a Bolsa às fábricas. Um veículo, equipado com computadores, vídeo e folhetos explicativos, divulgará conceitos básicos desse mercado", diz Magliano Filho. Segundo ele, o "Bovespa vai à fábrica" pretende atingir os 14 milhões de trabalhadores, reunidos nos 1.600 sindicatos ligados à Força Sindical. Uso do FGTS O presidente da Bovespa lembra que algumas medidas já vêm incentivando o ingresso de investidores com esse perfil. Segundo ele, os cursos oferecidos pela Bolsa em conjunto com a Força Sindical e a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de ações da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce são exemplos de medidas eficientes para esse objetivo. No caso do FGTS, Magliano Filho destaca que a possibilidade de uso desses recursos continuamente para a compra de ações seria uma condição muito favorável para a Bolsa. "Se cada trabalhador pudesse usar 2% do saldo de sua conta do Fundo para comprar qualquer papel na Bolsa, já seria um grande benefício para o mercado", destaca o presidente da Bolsa. Veja nos links abaixo mais informações sobre as últimas iniciativas da Bolsa para atrair novos recursos.