Bolsa lidera rankings de dezembro e do ano

Em segundo lugar no levantamento mensal ficaram os fundos de renda fixa, com valorização de 0,60%. A história se repete também no ranking do ano, com os fundos de renda fixa registrando alta de 8,12%. As cadernetas de poupança tiveram rentabilidade um pouco menor que os fundos, mas seu grande atrativo é que não pagam nenhum tipo de imposto como outras aplicações. No mês, as cadernetas renderam 0,55% (considerando o rendimento do primeiro dia útil do mês). Já no ano, a caderneta rendeu 6,92%.

Na lanterna do ranking das aplicações do ano aparece o dólar. A moeda dos Estados Unidos teve desvalorização de 25,35%, a maior da história do real. No mês, o dólar perdeu 0,63% e ficou na vice-lanterna. Só ganhou do ouro, que perdeu, em dezembro, 9,10%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.