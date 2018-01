Bolsa londrina sobe 0,28%; Paris tem alta de 0,50% A Bolsa de Londres fechou com o índice FT-100 em alta de 0,28%. Segundo traders ouvidos pela Dow Jones, o pregão foi marcado pelo nervosismo, na véspera de o Fed norte-americano anunciar sua decisão sobre as taxas de juro. As ações de telecomunicações estavam entre as que mais subiram, em reação a notícias sobre empresas do setor. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 0,50%. A alta foi liderada pelas ações da Thales (ex-Thomson CSF), que subiram 4,2% depois de a empresa anunciar contratos de fornecimento de equipamentos de fibras ópticas às Forças Armadas da França no valor de 610 milhões de euros.