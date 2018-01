Bolsa londrina sobe 0,36%; Paris cai 0,64% A Bolsa de Londres fechou com o índice FT-100 em alta de 0,36%. Traders ouvidos pela Dow Jones disseram que o mercado operou "de lado", na expectativa da reunião do Fed norte-americano, amanhã e quarta-feira. Entre as ações que mais subiram estavam as do setor financeiro (Amvescap +3,3%, Barclays +3,1%, Prudential +3,3%), por causa da expectativa positiva em relação à reunião do Fed. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em baixa de 0,64%. Traders disseram que o mercado operou "de lado", antes da série de relatórios de resultados de empresas que saem nesta semana. As da emissora de televisão TF1 caíram 7,6%, depois de os analistas da UBS Warburg rebaixarem em 5% suas previsões quanto aos lucros da empresa; o resultado da TF1 sai nesta terça-feira.