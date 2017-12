Bolsa mantém alta durante a manhã A semana no mercado financeiro deve terminar bastante tranqüila. Os números dos Estados Unidos, em relação à taxa de desemprego, animaram ainda mais os investidores (veja mais informações no link abaixo). No final da manhã, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 1,73%. As ações do setor elétrico, que foram destaque ontem na Bovespa, poderão alcançar alta expressiva novamente hoje. Há pouco, as ações de Eletrobrás PNB subiam 4,66%. As ordinárias (ON, com direito a voto) da Light apresentavam alta de 4,57% e Celesc PNB, alta de 4,35%. O ponto negativo eram as ações da Petrobras ON e as preferenciais (PN, sem direito a voto) que caíam a 2,97% e 1,60%, respectivamente, no final da manhã. Para os analistas, esse recuo de Petrobras seria resultado de simples realização de lucro, ou seja, investidores que tinham os papéis venderam para ganhar com o preço alto das ações. Uma venda maior pode fazer com que a cotação do papel diminua. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 1,64%. A Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações de empresas do setor de tecnologia - registrava alta de 1,73%. O Dow Jones - índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumulava ganhos de 1,60%