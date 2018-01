Bolsa mantém trajetória de alta e supera os 84 mil pontos na abertura do pregão

Com valorização acumulada de quase 10% neste começo de ano, o Ibovespa mantém a trajetória de alta nesta volta de feriado local e já inicia os negócios acima do patamar inédito dos 84 mil pontos. O otimismo é amparado pelo bom humor externo e pela recepção positiva dos agentes a uma nova captação da Petrobrás, que emitiu US$ 2 bilhões no exterior na quinta-feira. A demanda chegou a US$ 10 bilhões, o que corrobora a receptividade dos investidores estrangeiros. Mas o setor financeiro também ajuda a conduzir os ganhos do índice à vista, que às 10h41 avançava 0,36%, aos 83.981,21 pontos. Os papéis da estatal exibiam ganho de 0,68% (ON) e 0,31% (PN), enquanto Itaú Unibanco PN subia 1,87%.

No mercado de câmbio, o dólar à vista inverteu o sinal e passou a subir ante o real na última hora, em um movimento que reflete uma realização de lucros, segundo operadores. Na renda fixa, as taxas futuras seguem em queda, contrariando o comportamento do câmbio, ainda em reação à condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira.

O advogado de Lula Cristiano Zanin Martins chegou há pouco ao posto da Polícia Federal, no bairro da Lapa, em São Paulo, para entregar o passaporte do ex-presidente. O confisco foi autorizado pelo juiz federal da 10ª Vara de Brasília, Ricardo Soares Leite, que argumentou ver real e iminente probabilidade da prisão do petista após o Tribunal Federal da 4ª Região (TRF-4) manter a condenação imposta pelo do juiz Sergio Moro no caso do tríplex do Guarujá e ampliar a pena imposta para 12 anos e um mês de reclusão.

Há pouco, o dólar era negociado a R$ 3,15 no balcão (+0,37%), enquanto a moeda para fevereiro estava cotada a R$ 3,1525 (+0,06%). O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2019 marcava 6,790%, de 6,829% no ajuste de quarta-feira. O DI para janeiro de 2021, o mais negociado, estava em 8,73%, de 8,84%, enquanto o DI para janeiro de 2023 apontava 9,45%, de 9,62% na véspera.