Bolsa: melhoram perspectivas para elétricas As perspectivas dos analistas eram de que o racionamento de energia elétrica produziria forte prejuízo às empresas do segmento, o que não ocorreu da forma como se esperava. Para a diretora de gestão da Fator Dória Atherino, Roseli Machado, a situação foi mais amena do que se esperava e as empresas devem voltar a apresentar receita maior mais rapidamente do que se previa. Entre as ações deste setor, a diretora aponta os papéis preferenciais da Cemig, Eletropaulo e Eletrobrás. "Em 12 meses, estas ações têm potencial de ganho de 60,19%, 57,61% e 20,44%, respectivamente, levando-se em conta o preço-alvo de R$ 40, R$ 90 e R$ 40 e o fechamento de segunda-feira", diz. A Eletropaulo também é uma indicação do diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, que estabelece como preço-alvo de R$ 93 para estas ações - perspectiva de rentabilidade de 62,87% em 12 meses. Veja nos links abaixo os demais setores e ações recomendados. Confira também as perspectivas para todo o mercado de ações.