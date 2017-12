Bolsa: mercado norte-americano influencia negócios A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deve continuar guiando-se pelo cenário externo. Hoje é um dia de poucos negócios em Nova York, em função do feriado de Dia de Ação de Graças amanhã nos Estados Unidos. Com isso, a expectativa é de que os negócios nos EUA operem do lado negativo, o que pode influenciar o mercado de ações no Brasil. Além disso, o resultado das empresas do setor de tecnologia mantém-se abaixo das expectativas dos investidores. Isso faz com que todas as projeções de ganhos sejam refeitas e não apontem ganhos expressivos como se esperava. A situação na Argentina e a alta do preço do petróleo também deixam o mercado instável. Há pouco, a Bolsa de Valores de São Paulo registrava queda de 0,53%.