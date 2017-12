Bolsa mexicana segue NY e fecha em alta de 0,68% A Bolsa da Cidade do México fechou com o índice IPC em alta de 0,68%. Traders ouvidos pela Dow Jones disseram que o mercado mexicano viu-se encorajado pelo corte das taxas de juro de curto prazo nos EUA, ontem, e pela alta do mercado norte-americano de ações. Também é forte entre os investidores a expectativa quanto ao lançamento das ações da América Móvil, sunsidiária da Telmex, no dia 7. As ações da Telmex subiram 1,0%. As de sua principal acionista, a Global Carso Telecom, avançaram 3,2%.