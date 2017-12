Bolsa movimenta R$ 25 bilhões em março A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou março com movimento de R$ 25,11 bilhões, o que representou alta de 6,58% em relação ao giro do mês anterior, que foi de R$ 23,56 bilhões. A média diária de operações em março foi de R$ 1,091 bilhão e 51.579 negócios, ante a média de fevereiro, de R$ 1,309 bilhão e 53.990 negócios. Do volume financeiro negociado no mês, o pregão viva voz respondeu por 5,43% e o sistema eletrônico ? que contabiliza as operações realizadas no Mega Bolsa e no Bovespa FIX ?, por 94,57%. O fluxo de recursos estrangeiros ficou positivo no mês passado. O saldo foi de R$ 274,316 milhões ? resultado de compras de ações no valor de R$ 6,956 bilhões e de vendas de R$ 6,682 bilhões. No acumulado dos três meses de 2004, o saldo está positivo em R$ 2,168 bilhões. Participação do Homebroker Já o homebroker ? sistema de negociação através da Internet, que permite ao usuário dar ordens diretas de compra e venda através da rede ? ficou com 12,90% do total de negócios e 4,24% no que se refere ao giro financeiro. O valor médio das operações por esse sistema subiu de R$ 6.118,48, em fevereiro, para R$ 6.712,63 em março. Na mesma base de comparação, o total de negócios realizados pelas 41 corretoras que atualmente oferecem o serviço passou de 231.783 para 300.903, enquanto o número de investidores que colocaram ofertas no sistema pulou de 19.117 para 22.711. Grupos de Investidores Separadas por grupo de investidores, as aplicações realizadas pelas pessoas físicas lideraram a movimentação mensal com 29,2%, ante 24,7% de fevereiro. Em seguida, os investidores institucionais reduziram levemente a participação de 28,1%, em fevereiro, para 28,0% em março. Na seqüência, e em igual período de comparação, ficaram os estrangeiros, que passaram de 28,6% para 27,3%. As instituições financeiras reduziram a movimentação financeira mensal de 15,2% para 11,8%. Já as empresas passaram de 3,0% para 3,5% e outros ficaram com 0,2%, ante 0,4%.