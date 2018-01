Bolsa não acompanha exterior A Bolsa de Valores de São Paulo não está conseguindo acompanhar a alta do mercado norte-americano. O índice paulista está registrando uma perda de 0,92% neste momento. A Bolsa de Nova Iorque está com alta de 0,6%, segundo o índice Dow Jones. E Nasdaq - a bolsa eletrônica que reúne empresas de tecnologia - sobe 1,8%. A alta do dólar e dos juros, no mercado interno, e comentários sobre o quadro na Argentina, estão pesando mais no pregão de hoje que os números mais favoráveis da economia e das bolsas norte-americanas.