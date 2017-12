Bolsa: Novo Mercado será lançado esta semana Esta semana será um marco importante para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que vai anunciar amanhã a relação de empresas que aderiram ao Selo Nível I de governança corporativa (veja mais informações no link abaixo). Nesse estágio, as empresas comprometem-se a melhorar a prestação de informações ao mercado. A expectativa é grande por causa do cenário macroeconômico turbulento que pode afetar a estréia do Novo Mercado. Como a premissa é a conservação dos direitos aos investidores minoritários, a Bolsa aposta todas as fichas no Novo Mercado para ver a multiplicação do volume de negócios. Entre as adesões devem estar a Globo Cabo, o Unibanco e o Bradesco, a Unibanco Holding, a Perdigão, a Varig e a Sadia. O vice-presidente e diretor de Relações com Investidores do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, confirmou que a instituição vai aderir ao Nível I. O vice-presidente da Perdigão, Wang Wei Chang, também já formalizou a adesão da companhia ao Nível I. O diretor de Relações com Investidores do Banco Itaú, Alfredo Egydio Setubal, afirmou em comunicado a adesão ao Nível I do banco e do Itaúsa Investimentos. Novo mercado terá índice para dar credibilidade Para reunir as empresas que aderirem aos níveis I e II do Novo Mercado, a Bovespa vai criar o Índice de Governança Corporativa (IGC), que terá cotação online como o Ibovespa. Além disso, a Bolsa firmou acordo com a Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec) reconhecendo como oficiais as apresentações das empresas relacionadas no Novo Mercado da instituição.