Bolsa opera em alta de 1,49% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em alta durante toda a manhã. No início da tarde, a valorização do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - era de 1,49%. Além do bom desempenho da Bolsa, a venda dos recibos de subscrição dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) foi responsável pelo surpreendente volume de negócios. Chegou a R$ 345 milhões. As vendas dos recibos de BDRs não têm impacto direto no Ibovespa, pois não fazem parte da carteira do Índice. Mas, indiretamente, o efeito é positivo, dado que muitos investidores que vendem o ativo espanhol buscam alternativas entre outros papéis brasileiros. Hoje o mercado financeiro operou até 14h nos Estados Unidos, em função do feriado do Dia da Independência, que acontece amanhã. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos - registrou alta de 0,65% no final do pregão. O Índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas em Nova Iorque - operou em alta de 1,07%. No Ibovespa, o destaque é Telemar Entre os papéis do novo Ibovespa que estréia hoje, o destaque é Telemar. Mesmo sendo o segundo em participação no Índice, o papel supera Petrobras em volume de negócios. Alguns operadores acreditam que as ações de Telemar devem continuar na liderança do volume de operações. Isso porque existe uma forte tendência dos consumidores em procurarem papéis do setor de telecomunicações, do qual Telemar faz parte. Feriado nos Estados Unidos afeta mercado financeiro no Brasil Além do baixo volume de negócios no mercado de câmbio essa manhã, o feriado nos EUA também deixou as oscilações reduzidas - entre R$ 1,8110 e R$ 1,8040. No início da tarde, a moeda norte-americana era cotada em R$ 1,8100 na ponta de venda dos últimos negócios. Um aumento de 0,55% em relação ao fechamento oficial de sexta-feira, devido à baixa liquidez do mercado - poucos negócios. Títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, pagaram taxas de 18,73% ao ano. No início da manhã, títulos com mesma característica pagavam juros de 18,65%ao ano. No fechamento de sexta-feira, o patamar era de 18,88% ao ano.