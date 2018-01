Bolsa opera em alta de 2,09% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em alta hoje. Há pouco operava com valorização de 2,09%, refletindo a melhora no mercado acionário dos Estados Unidos. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra ganho de 2,48% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,39%. As bolsas também estão em alta na Europa, enquanto o petróleo recua e o euro opera em alta. Os investidores também parecem mais calmos em relação à Argentina. No mercado interno, o resultado dos leilões de títulos cambiais, quando o Banco Central pagou taxas salgadas pedidas pelos investidores, ajuda o dólar e os juros a recuarem nessa sexta-feira (veja mais informações no link abaixo). De qualquer forma, o mercado ainda mantém cautela com o cenário externo. Operadores ouvidos pela Agência Estado afirmam que os investidores se mostra mais calmos em relação à situação da Argentina. Porém, nenhum dos fatores de risco foi totalmente resolvido.