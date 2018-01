Bolsa opera em queda e dólar fecha com alta de 0,51% Resultados de inflação e a atenção com o cenário externo dominaram os negócios no mercado financeiro neste último dia útil da semana e os investidores ainda têm dúvidas sobre a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 28 e 29 de novembro. Um novo corte dos juros é esperado, mas ainda há muitas divergências sobre quanto as taxas vão cair. Entre os eventos do dia, a divulgação da inflação oficial - Índice de Preços ao Consumidor Amplo -, referente ao mês de outubro, veio dentro do esperado, em 0,33%, mas há quem apostasse em uma alta maior dos preços, de 0,40%. Nos EUA, sem indicadores e sem declarações mais significativas do presidente do Fed (banco central dos EUA), Ben Bernanke, as bolsas operam com baixa liquidez (por causa do meio-feriado do Dia do Veterano) e sem tendência firme. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 0,23%, às 18h15. Com sinais de um fluxo negativo de dólares para o País, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 2,1520 na ponta de venda das operações, em alta de 0,51%. Em Nova York, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das ações mais negociadas, opera em baixa de 0,13% neste horário. A Nasdaq, bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e internet, registra alta de 0,34%.