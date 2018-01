Bolsa oscila e fecha em alta; investidores aguardam Copom Depois de muita oscilação, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,31%nesta terça-feira repleta de variações motivadas pelo noticiário. A Bolsa abriu em baixa; realizou lucros (venda de ações para obter ganho acumulado); oscilou muito com indicadores da economia norte-americana; com o discurso do presidente do banco central norte-americano Ben Bernanke; e acompanhou de perto a forte movimentação das bolsas de Nova York. O giro financeiro, no entanto, não disparou, mostrando que há uma percepção de que a tendência do mercado de ações doméstico é de valorização até o fim deste ano. Com o resultado de hoje, a Bolsa passou a acumular altas de 4,54% em novembro e de 22,68% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,155 bilhões. No mercado cambial, após acumular altas de 2,05% na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e 1,95% no balcão nas oito sessões anteriores, o dólar à vista fechou em queda hoje, de 0,23%, cotado a R$ 2,1860 na roda da BM&F e baixa de 0,14%, vendido a R$ 2,1880 no balcão. A expectativa dos investidores fica por conta da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que termina nesta quarta-feira. A maior parte dos analistas acredita que o Banco Central (BC) reduzirá a Selic, a taxa básica de juros, em 0,50 ponto porcentual - o que levaria o juro para 13,25% ao ano. Uma pesquisa realizada pela Agência Estado mostra que 40 entre 51 profissionais aposta numa queda dessa magnitude. O restante crê num corte mais modesto, de 0,25 ponto.