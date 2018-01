Bolsa oscila e fecha em queda Depois de muitas oscilações, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,00%, com destaque para as ações preferenciais - PN, sem direito a voto - da Cesp, com valorização de 15,24%. Houve mais altas no setor de telefonia, principalmente, enquanto que as principais quedas foram no setor elétrico. A diminuição do peso de Petrobras e Eletrobrás na ponderação que compõe o Ibovespa - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa - derrubou os dois papéis. Aumentou, para tanto, a participação de Globocabo no Índice. Com isso, Eletrobrás ON - ações ordinárias, com direito a voto - caiu 6,84%. Petrobras ON, o papel que o governo leiloará na próxima semana, fechou em R$ 45,99, com baixa de 0,88%. Esse valor é inferior ao teto estabelecido pelo governo para compra com FGTS, considerando-se o desconto de 20% para aplicações de pelo menos 1 ano. O ambiente interno e externo tem sido de estabilidade, apesar de apreensivo. Internamente, as atenções se voltam aos desdobramentos do caso Eduardo Jorge, que ainda não atingiu seu desfecho, embora não ameace - até agora, ao menos -, os altos escalões do governo federal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal retorna, essa semana de seu recesso, devendo julgar brevemente questões relevantes para o mercado, como a privatização do Banespa, a correção das contas de FGTS durante os planos de estabilização, e a privatização do Instituto de Resseguros do Brasil. No exterior, há grande expectativa em relação à reunião do Fed - banco central norte-americano. No dia 22, começará o encontro, e os analistas dividem-se em relação à definição do patamar das taxas de juros nos EUA, entre manutenção em 7,5% ao ano, ou uma elevação de 0,25 ponto porcentual. Enquanto isso, predomina o nervosismo, e as conseqüentes oscilações dos mercados a cada indicador divulgado sobre a economia dos Estados Unidos. Se a economia estiver suficientemente desaquecida, a tendência é de manutenção dos juros. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,81%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 2,16%. Dólar e juros em pequena alta Aparentemente, essas pequenas altas devem-se a movimentos pontuais, mas sem reverter as tendências gerais de queda nos dois mercados. O dólar fechou em R$ 1,7890, com alta de 0,34%. No caso do dólar, a causa provável são remessas de lucros de empresas para o exterior. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,880% ao ano, frente a 17,850% ao ano ontem. No caso dos juros, o movimento seria um reflexo da atenção do mercado às variáveis internas e externas, frente a um cenário muito estável.