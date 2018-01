Bolsa oscila e termina a semana em queda; dólar cai A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a ter um dia de forte oscilação nesta sexta-feira. O movimento financeiro voltou a superar os R$ 2 bilhões. No fim da tarde, a bolsa acabou encerrando no negativo. Na semana, acumulou perdas de 1,48%, configurando um período de realização de lucros - investidor vende ação para apurar o ganho obtido. Movimento pressiona para baixo o preço das ações. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - fechou em baixa de 0,11%, com 37.261 pontos. Operou entre a máxima de 37.609 pontos (+0,82%) e a mínima de 36.526 pontos (-2,09%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular queda de 2,92% em fevereiro e alta de 11,38% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,319 bilhões. O fluxo de capital externo continua dando sustentação para a Bovespa. O dólar comercial encerrou esta sexta-feira cotado a R$ 2,2090, em queda de 0,81% em relação aos últimos negócios de ontem. A expectativa é que se o mercado externo melhorar na segunda-feira, as cotações podem ceder mais.