Bolsa paulista cai após cinco dias de alta Depois de cinco pregões consecutivos de alta expressiva, a bolsa de São Paulo realizou lucros e encerrou o pregão desta terça-feira em baixa de 2,83%, com volume de R$ 808 milhões. No ano, o Ibovespa acumula valorização de 4,53%. No mercado norte-americano, a Dow Jones fechou praticamente estável, com queda de apenas 0,02%. A bolsa eletrônica Nasdaq perdeu um pouco mais: 0,47%. As incertezas diante do pós-guerra e os eventuais efeitos do conflito sobre a economia dos EUA contribuíram para a paralisia dos mercados.