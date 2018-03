Bolsa paulista encerra semana em alta

A Bolsa paulista encerrou a semana em alta de 0,78%, com 69.267 pontos. No mês, a valorização passa de 3% e no ano a alta chega a mais de 84%. Os investidores apostavam que o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, passaria dos 70 mil pontos, o que não ocorreu.

O fluxo de investidores estrangeiros mostrou uma saída de R$ 184,893 milhões no dia 9, último dado divulgado pela Bolsa. Com o resultado, no acumulado de dezembro, a Bolsa registra um fluxo positivo de R$ 101,4 milhões, resultado de compras de R$ 15,706 bilhões e vendas de R$ 15,605 bilhões. Em 2009, o saldo positivo está em R$ 20,185 bilhões.

Mercado externo

As bolsas europeias fecharam em alta, em uma sessão razoavelmente tranquila. O avanço nas bolsas dos EUA, estimulado por vendas no varejo em novembro e sentimento do consumidor de dezembro melhores do que o esperado, ajudou a dar suporte às ações europeias.

Além disso, as mineradoras foram impulsionadas pela esperança de aumento na demanda por metais após a divulgação de dados que indicaram que a recuperação econômica da China continua se fortalecendo.

(com Danielle Chaves, da Agência Estado)