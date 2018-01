Bolsa paulista recupera parte das perdas e sobe 4,8% Após ter caído 8,80% apenas nos dois últimos pregões, a bolsa de São Paulo teve um dia de recuperação. Com o impacto dos atentados em Madri menor do que o esperado e com a boa performance das bolsas nos Estados Unidos, o Ibovespa terminou a sexta feira em forte alta de 4,88%, com giro de R$ 1 bilhão, em 21.775 pontos. Neste mês de março a bolsa acumula alta modesta de 0,17%. Nos Estados Unidos, o dia também foi de recompor as perdas de ontem. O Dow Jones avançou 1,11% e a Nasdaq subiu mais: 2,1%. O risco Brasil também cedeu. Às 18h20, o índice que mede a desconfiança dos investidores com o Brasil caía 23 pontos, para 562 pontos. Os C-Bonds, os títulos da dívida externa mais negociados no mercado internacional, registravam neste horário valorização de 1,6%, cotados a 97 centavos de dólar.