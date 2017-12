Bolsa paulista sobe 2,92% com avanço nas reformas A união dos governadores com o presidente Lula pelas reformas previdenciária e tributária animou os investidores da bolsa paulista. O Ibovepa encerrou a semana com vigorosa alta de 2,92%, a 12,395 pontos, com volume expressivo de quase R$ 700 milhões (exatamente R$ 698 milhões). Neste mês de abril, a bolsa já teve uma valorização de 9,95%. No mercado internacional, as bolsas também subiram, sustentadas pelos resultados corporativos de empresas, o que também ajudou a sustentar a forte valorização do mercado de ações brasileiro. O Nasdaq subiu 2,30% e o Dow Jones avançou 0,97%. Na Europa, as principais bolsas fecharam em alta.