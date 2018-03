Bolsa paulista termina dia em leve alta

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou nesta quarta-feira em leve alta de 0,42% aos 68.011 pontos. No mês, a Bolsa paulista acumula valorização de 1,44% e no ano, de pouco mais de 80%.

Lá fora, as principais bolsas europeias fecharam em baixa, pressionadas pela incerteza com relação aos problemas na Zona do Euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) e no Oriente Médio. A Standard & Poor's revisou sua perspectiva para a Espanha de "estável" para "negativa", na sequência do rebaixamento do rating soberano da Grécia (pela Fitch) e dos alertas com relação à posição fiscal do Reino Unido e dos EUA.

Além disso, o nervosismo sobre a habilidade dos Emirados Árabes Unidos (EAU) de conter a disseminação das consequências da dívida de Dubai continua a crescer. Tudo isto "pareceu um balde de água fria sobre as esperanças de uma alta significativa antes do fim do ano", disse Tim Hughes, trader da IG Index.

(Com Suzi Katzumata, da Agência Estado)