Bolsa perde R$ 158 milhões de estrangeiros no mês até dia 15 O balanço dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) mostra saída de recursos de R$ 158,061 milhões em setembro até o dia 15. O montante é inferior aos R$ 182,406 milhões registrados até o dia 14. O novo valor resulta de vendas de ações de R$ 2,657 bilhões e de compras de R$ 2,499 bilhões no mês. No acumulado no ano, o saldo de capital externo está positivo em R$ 830,938 milhões.