Bolsa perde R$ 249 milhões de recursos externos no mês O balanço do investimento estrangeiro na Bolsa de Valores de São Paulo nos 20 primeiros dias de julho está negativo em de R$ 249,290 milhões. O saldo é resultado de vendas de ações no valor de R$ 3,985 bilhões e de compras de R$ 3,735 bilhões. No acumulado no ano, até o pregão do dia 20 de julho, o saldo está positivo em R$ 1,911 bilhão.