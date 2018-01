Bolsa: perspectivas frustradas em 2001 O problema do racionamento de energia, a alta da taxa de juros, a crise argentina e, mais recentemente, a queda no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre prejudicaram a perspectiva de que este seria o ano para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No acumulado do ano, o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - acumula uma queda de 11,46%. Mas os analistas continuam apostando em uma retomada dos negócios no mercado acionário, com o aumento do volume de negócios e alta no preço dos papéis, a partir de uma melhora deste cenário. Para quem pretende começar a destinar parte de seus recursos para a Bolsa, a diversificação de papéis é uma das principais recomendações. Para uma boa escolha, o investidor terá que fazer um acompanhamento minucioso sobre os resultados das empresas, perspectivas de lucro de cada uma delas, além de conhecer as condições e perspectivas para os setores a que pertencem. Fundo de ações é opção Na escolha dos papéis, caso o investidor não se sinta capaz ou não tenha o tempo necessário para este acompanhamento, a melhor opção é colocar seus recursos em um fundo de ações. Neste caso, quem vai comprar os papéis para compor a carteira será o administrador do fundo e o investidor pagará mensalmente uma taxa de administração por este trabalho. Para quem tomar esta decisão, a recomendação é escolher uma administradora de recursos com bons resultados obtidos em suas carteiras de investimento. Além disso, antes de optar pelo gestor, o ideal é comparar as taxas de administração praticadas pelo mercado. É importante destacar que esta taxa diminui a rentabilidade do investimento. Como principal recomendação para quem pretende comprar ações, os analistas orientam que apenas o dinheiro que não tem uma data definida para resgate seja direcionado a este segmento. Assim, se ações recuarem ainda mais, o investidor poderá esperar por uma alta no preço dos papéis para realizar seu lucro. Veja na matéria seguinte os principais papéis recomendados pelos analistas.