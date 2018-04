Bolsa: política tem peso maior do que Copom Mesmo que o Comitê de Política Monetária (Copom) decida por uma redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, em sua reunião mensal que termina hoje, o mercado acionário deve continuar sem uma tendência definida nas próximas semanas. Em um primeiro momento, pode haver algum otimismo, caso a Selic seja reduzida, mas a tendência não deve se manter por muito tempo. Esta é a opinião majoritária de analistas ouvidos pela Agência Estado. Segundo eles, as incertezas no cenário político, com a proximidade das eleições presidenciais, deixam os investidores inseguros em relação ao plano econômico a ser adotado pelo próximo governo. O resultado disso, além de oscilação para o preço das ações, é uma queda na entrada de recursos estrangeiros para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O último levantamento mostra que, nos primeiros dez dias deste mês, houve uma entrada de R$ 10,129 milhões em investimentos externos - resultado de compras de ações no valor de R$ 1,181 bilhão e vendas de R$ 1,171 bilhão. Com o resultado, o saldo acumulado no ano até o pregão de 10 de abril pelos investidores estrangeiros está positivo em R$ 463,416 milhões, em comparação com o saldo também positivo de R$ 453,286 milhões ao final de março. "A incerteza em relação ao novo presidente faz com que o investidor não tenha uma idéia clara sobre quais serão os rumos para a economia do País. Por causa das dúvidas, não há entrada de recursos novos para a Bolsa e, ao mesmo tempo, quem já está posicionado em ações prefere não fazer movimentações diante de um cenário de incertezas", afirma o gestor de renda variável do Banco Itaú, André Caminada. O diretor do West LB Banco Europeu, André Reis, concorda que, até as eleições, a tendência para a Bolsa é de aumento da oscilação. Em relação ao fluxo de recursos, o executivo avalia que não deve haver grandes entradas, nem por parte dos investidores internos - pessoa física e fundos de investimento - nem de investidores estrangeiros. "Quem queria fazer grandes apostas, já fez", afirma. Segundo Júlio Ziegelmann, da BankBoston Asset Management, nas próximas semanas, a Bolsa deve apresentar oscilações ainda mais fortes a cada divulgação de pesquisa de intenções de voto. "Haverá muitos boatos, rumores e expectativas. Os movimentos mais bruscos por parte dos investidores serão inevitáveis", declara. No início desta semana, os investidores já experimentaram esse cenário. À espera do resultado da pesquisa realizada pelo Ibope a pedido do Bank of America, o clima de nervosismo tomou conta dos negócios diante de rumores de que o presidenciável do PSDB, José Serra, tivesse perdido o segundo lugar para o pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho (veja mais informações no link abaixo). Mercado norte-americano tem influência menor Neste momento, segundo analistas, o cenário político tem relevância maior para a Bolsa, se comparado à influência do ritmo econômico norte-americano e ao comportamento das bolsas em Nova York. "Já há sinais de reaquecimento da economia dos Estados Unidos, mas isso não é suficiente, devido às incertezas sobre o cenário político interno", afirma Caminada. "Isso porque o investidor estrangeiro fez grandes apostas no mercado acionário norte-americano. Lá, devido à decepção com o lucro apresentado pelas empresas, as ações caíram muito, provocando perdas para o investidor. Com isso, houve uma redução no volume de recursos direcionado aos mercados emergentes, como o Brasil", declara o executivo do Itaú. Nicolas Balafas, da Planner Corretora, concorda. "A luz amarela está acesa para os investidores. Portanto, os negócios estão parados. Se o cenário piorar, a entrada de recursos fica ainda menor, mas o número de negócios pode até aumentar, caso haja um movimento forte de venda dos papéis", afirma. Veja no link abaixo as recomendações de analistas para quem pretende investir agora.