Bolsa que negocia petróleo abrirá no domingo Com o furacão Rita sobre a Costa do Golfo do México, a New York Mercantile Exchange (Nymex) - bolsa que negocia contratos de petróleo no mercado futuro - decidiu que vai reabrir mais cedo as transações do sistema eletrônico Access no domingo para os participantes do mercado. A medida se aplica para as transações do after-hours do mercado futuro Nymex, Nymex ClearPort e futuros de energia e-miNY do sistema Globex da Chicago Mercantile Exchange (CME), disse a Nymex em nota divulgada para a imprensa. As transações dos contratos futuros de energia no Access vão começar às 11h (de Brasília) no domingo, com uma pré-abertura do mercado às 10h40 (de Brasília), e continuará até segunda-feira às 10h30 (de Brasília), informou a bolsa. As transações do pregão viva-voz serão abertas na segunda-feira em seu horário normal, às 11h (de Brasília). Tradicionalmente, as transações do Access começam às 20h (de Brasília) do domingo. A Nymex permanecerá fechada no sábado, mantendo os horários normais. As informações são da Dow Jones.