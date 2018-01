Bolsa recebeu saldo de R$ 1,570 bi de capital externo O saldo de capital externo na Bolsa de Valores de São Paulo chegou a R$ 1,570 bilhão em fevereiro, segundo maior volume desde o início do Plano Real, de acordo com a Bovespa. O montante é resultado de compras que chegaram a R$ 7,487 bilhões e vendas que atingiram R$ 5,917 bilhões. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o saldo está positivo em R$ 1,893 bilhão.