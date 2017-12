Bolsa: recomendações diante da instabilidade Em meio a um cenário de indefinições, parte das instituições gestoras de investimento está inserindo modificações nas carteiras sugeridas aos investidores. Para este mês, a Sudameris Corretora excluiu os setores de alimento e de celulose e reduziu o porcentual dos bancos e da área de energia elétrica. Em contrapartida, incluiu os segmentos de aviação, petroquímico e aumentou o peso para as ações de petróleo. Já o HSBC Brain recomenda a alocação de recursos nas empresas Ambev, Bradesco, Brasil Telecom, Cemig, Copel, Eletrobrás, Embraer, Embratel, Gerdau, Itaúsa, Itaubanco, Petrobrás, Sadia, Telemar, Telesp Celular, Vale do Rio Doce e VCP. Mas cada uma das indicações tem porcentual definido. Os maiores pesos estão nos papéis das companhias Petrobrás (27%), Telemar (11%) e Brasil Telecom (8%). A Geração Corretora de Valores recomenda a compra de ações da Forjas Taurus, depois de concluir estudos sobre a perspectiva de retorno de investimento feitos com papéis da companhia com horizonte de quatro anos exclusivamente sob a forma de dividendos distribuídos. De acordo com a pesquisa, se tivesse comprado Forjas Taurus em 31/12/96 por R$ 0,11131, o investidor teria obtido vistoso retorno de 151%, exclusivamente sob a forma de dividendos distribuídos, de R$ 0,27977 no período. Se, no entanto, no mesmo horizonte de tempo tivesse comprado ações da Forjas Taurus pelo valor de mercado atual, R$ 0,60, o investidor teria obtido também um atraente retorno de 46,7% no período. O retorno do dividendo projetado corresponde a um atraente Yield de 10,8%, pelo preço de R$ 0,60. O Unibanco atualizou suas projeções para a VCP e reiterou a recomendação de compra para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da empresa. Em relatório divulgado, a analista Simone Rosito diz que as novas projeções levam em conta os resultados da companhia no primeiro trimestre deste ano e também consideram a alta do câmbio. O preço-alvo é R$ 94,40 por lote de mil ações. O valor é superior ao anterior, de R$ 90,00.