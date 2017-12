Bolsa recua 0,53% Passado os vencimentos de índice e de opções, os investidores da bolsa paulista aproveitaram para realizar um pouco de lucros nesta quarta-feira. Com o Copom ratificando a expectativa, mantendo a taxa de juro em 26,5%, sem viés, a bolsa teve um calmo. A mínima atingida pelo Ibovespa foi -1,08% e a máxima de +0,02%. No fechamento, queda de 0,53%, com volume financeiro de R$ 602 milhões. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,37% e o Nasdaq avançou 1,02%.