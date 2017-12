Bolsa recua e dólar fecha cotado a R$ 2,8610 O mercado financeiro esteve atento hoje à divulgação das medidas de incentivo ao microcrédito. No cenário internacional, a decisão do Banco Central dos Estados Unidos (FED) de reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto porcentual ? de 1,25% para 1,00% ao ano ? também atraiu a atenção dos investidores (veja mais informações nos links abaixo). No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas (DI), com vencimento em janeiro de 2004, pagavam juros de 23,02% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,63%. O volume de negócios foi de R$ 729 milhões ? acima da média dos últimos dias. Já o dólar comercial fechou em queda de 0,31% em relação aos últimos negócios de ontem, cotado a R$ 2,8610 na ponta de venda. Durante o dia, a oscilação foi de R$ 2,8720 a R$ 2,8480. O dólar oficial, divulgado pelo Banco Central, que representa a média dos negócios durante o dia, fechou em baixa de 0,20%, a R$ 2,8559.