Bolsa reduz queda com ajuda de NY

Volátil, a Bovespa foi pressionada para baixo pelos vencimentos de opções sobre Ibovespa e Ibovespa futuro, ontem, mas reduziu as perdas no final para 0,43%, aos 39.674,39 pontos. O Ibovespa oscilou em sintonia com os índices acionários norte-americanos. O plano dos EUA de US$ 275 bilhões para conter as execuções de hipotecas residenciais ajudou as bolsas em Wall Street a ensaiarem uma recuperação no fim da sessão. O novo programa prevê US$ 75 bilhões em subsídios para ajudar mutuários a pagar as hipotecas e US$ 200 bilhões a mais do Tesouro para financiar as agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. A expectativa é de que de 7 milhões a 9 milhões de mutuários poderão ser socorridos com essa ajuda. Apesar dos indicadores ruins nos EUA, o Dow Jones terminou com leve alta de 0,04%, enquanto o Nasdaq recuou 0,18%. O mercado de juros também acompanhou a melhora das bolsas e apagou a leve alta registrada durante a sessão. A taxa para janeiro de 2010 ficou estável, em 10,99%. O dólar à vista subiu pelo terceiro dia, 1,03%, para R$ 2,350 no balcão, amparado pelo fluxo negativo em meio à aversão ao risco