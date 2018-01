Bolsa registra entrada de R$ 351,7 milhões O balanço dos investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou a entrada de R$ 351,7 milhões, do início de junho até o dia 10. A compra de ações totalizou R$ 1,3318 bilhão e a venda chegou a R$ 966,9 milhões. Esse é o primeiro resultado positivo no ano. Na opinião do vice-presidente executivo de Mercado de Capitais do Banco Itaú, Alfredo Setúbal, a volta dos investidores estrangeiros à Bolsa deve-se à menor oscilação dos mercados internacionais e às boas perspectivas para a economia brasileira. Setúbal lembrou que nos últimos dois meses as fortes oscilações no mercado acionário, principalmente na Nasdaq - bolsa norte-americana que reúne empresas de tecnologia -, tiveram impacto negativo nos mercados emergentes. Segundo ele, as oscilações devem permanecer porque ainda há incertezas quanto ao comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos. "Os últimos indicadores, no entanto, não devem estimular o FED (banco central norte-americano) a elevar a taxa ao nível de 7% ao ano, como se comenta no mercado", afirmou. Hoje os juros nos Estados Unidos estão em 6,5%.