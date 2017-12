Bolsa resiste ao cenário externo e opera em alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em alta durante quase todo o dia e às 17h40 estava em 21.580 pontos, apontando uma alta de 0,91%. O volume de negócios já superava R$ 825 milhões. O mercado brasileiro resistiu bem às notícias externas. O acionamento do alerta laranja nos EUA, um nível abaixo do risco máximo de ataque terrorista, promete aumentar a vigilância nas ruas e nos aeroportos. O governador de Nova York, Michael Bloomberg, afirmou que mais policiais farão patrulhamento em pontos turísticos e próximo a instituições financeiras. Laura Brown, porta-voz da Administração Federal de Aviação, disse que será imposta restrição a partir de hoje para vôo de pequenos aviões sobre Washington e sobre locais de eventos esportivos. No mercado acionário norte-americano, o dia foi de atenção e cautela. Às 1740 (Hohário de Brasília), a Nasdaq ? bolsa que negocia ações do setor de tecnologia ? estava em queda de 0,30% e o índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? estava em alta de 0,19%. No Brasil, o mercado de juros futuros, as taxas subiram um pouco. Os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) e vencimento em janeiro de 2004 registravam juros de 16,250% ao ano, frente a 16,220% ao ano na sexta-feira. O dólar comercial encerrou o dia em baixa de 0,14%, cotado a R$ 2,9200 na ponta de venda das operações.