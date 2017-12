Bolsa: resultados e perspectivas O Ibovespa - Índice que mede a variação da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - esboçou uma recuperação nos últimos dias, acumulando alta de 7,37% desde 28 de maio até sexta-feira, dia 8 de junho, mas as perspectivas para o investimento em ações continuam nebulosas para os próximos meses. A valorização recente é considerada pelos analistas uma correção técnica dos preços - que estavam muito baratos em dólar, por conta forte alta da moeda americana neste ano -, motivada em grande parte pelo sucesso da operação da troca (swap) de títulos da dívida da Argentina de curto prazo por títulos com vencimento mais longo. O grande drama para a Bolsa é que, com a crise energética, a economia vai crescer menos, reduzindo os lucros das empresas. Além disso, o cenário político ficou mais indefinido, por causa da percepção de que o racionamento de energia deve dificultar a eleição de um candidato governista nas eleições presidenciais de 2002 - um fator que preocupa bastante o mercado. Em relação ao cenário externo, se não é a maior fonte de instabilidade no momento, está longe de ser animador, uma vez que persistem as dúvidas em relação à Argentina. Isso porque, para a maior parte dos analistas, o swap argentino apenas impediu o default (calote) no curto prazo. Crescimento menor afeta Bolsa Com isso, a expectativa de que 2001 seria um grande ano para a Bolsa dificilmente vai concretizar-se. Em termos nominais, o Ibovespa está em alta de 0,7% no ano. Em dólar, no entanto, o índice amarga uma perda de 16,7%. O diretor de Renda Variável da Unibanco Asset Management (UAM), Jorge Simino, diz que a principal má notícia para a bolsa neste ano foi realmente o racionamento, em razão do impacto negativo sobre os resultados das empresas, pois elas vão ganhar menos dinheiro daqui para a frente. Em 2000, o Ibovespa recuou 10,66%. Segundo Simino, as incertezas em relação aos EUA, a alta dos preços do petróleo, a crise cambial na Turquia e os temores quanto à Argentina explicaram o mau desempenho da Bolsa num ano em que a economia cresceu 4,46% e as empresas tiveram lucros expressivos. Neste ano, além dos fatores externos, há o problema do racionamento de energia que reduz o ganho das empresas. O diretor de Renda Variável do banco Lloyds TSB, Pedro Thomazoni, lembra que ainda há muita dificuldade em estimar o impacto do racionamento sobre o crescimento do PIB, além das conseqüências sobre cada setor da economia e sobre os resultados das empresas. As previsões dos analistas são muito divergentes em relação ao PIB. Há quem projete um crescimento de 1,5% a 2%, como a ABN-Amro Asset Management. No caso Indosuez W.I. Carr Securities, a aposta é que o PIB cresça 3,5%. Alta do dólar também prejudica Bolsa A alta do dólar é outro fator que afeta o desempenho de muitas companhias. Um estudo da consultoria Economática com 195 empresas não-financeiras mostrou que o lucro líquido no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 886 milhões - 78,8% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, basicamente por causa da valorização da moeda americana. A pressão sobre o câmbio tende a beneficiar apenas empresas que têm receita em dólares e não têm um grande endividamento em moeda estrangeira. O gestor de Renda Variável do banco JP Morgan, Eduardo Favrin, ressalta que a combinação de racionamento e alta do dólar torna muito mais delicada a avaliação das ações. Segundo ele, está ainda mais difícil recomendar um setor de maneira genérica. Ele cita o caso de duas siderúrgicas, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Usiminas. A primeira não só é auto-suficiente em energia - na verdade, vai até vender o excedente que gera -, como também é grande exportadora. A Usiminas, por sua vez, não produz energia e tem como foco o mercado interno. Por conta dessas diferenças, as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da CSN está em alta de 25,28% no ano, enquanto as preferenciais do tipo A (PNA, sem direito a voto) da Usiminas acumula desvalorização de 21,30% no período. Perspectivas Nesse cenário, as perspectivas para a bolsa nos próximos meses não são empolgantes. Como diz Simino, é difícil apostar em ações num ambiente marcado por incertezas em relação ao impacto da crise energética sobre a economia, indefinições no cenário político e desconforto quanto à Argentina. Segundo Simino, o investidor que aplicar por prazos longos poderá obter ganhos interessantes, mas precisa saber que a instabilidade deverá ser a regra nos próximos meses, principalmente à medida que a eleição aproximar-se. O temor dos investidores é que uma eventual vitória de um candidato oposicionista implique mudanças na direção da política econômica. Nesse quadro, os analistas estão revisando para baixo suas previsões para o Ibovespa. O diretor de Investimentos da BNP Paribas Asset Management, Gilberto Kfouri Jr., mudou sua projeção do índice para o fim do ano de 21 mil para 17 mil pontos, o que indica uma perspectiva de valorização de apenas 10,66% em relação ao nível de 15.366 pontos do fechamento de sexta-feira. O diretor de Investimentos da ABN-Amro Asset Management, Alexandre Póvoa, também não vê boas perspectivas para a Bolsa, mas não acredita que o Ibovespa vá recuar com força. Um dos principais motivos é que a alta do câmbio barateia as ações em dólar. E os preços dos papéis brasileiros estão especialmente atrativos se comparados com os das ações mexicanas. Enquanto o Ibovespa acumula perda de 17,7% em dólares neste ano, a Bolsa da Cidade do México registra alta de 20%, empurrada tanto pela valorização nominal das ações como pela alta do peso em relação à moeda dos Estados Unidos. Esse descompasso levou o banco JP Morgan a recomendar aos clientes o aumento da exposição no mercado acionário brasileiro e a redução da aposta em papéis mexicanos. Operadores notaram a presença de investidores estrangeiros na ponta de compra nos últimos dias. A questão é que esse fluxo, além de ser pouco expressivo, não deve dar sustentação à alta das cotações. Para Thomazoni, essas compras são especulativas. O investidor doméstico, por sua vez, está muito ressabiado, especialmente depois do surgimento da crise energética. E, como diz Póvoa, a forte competição das aplicações de renda fixa voltou a atrapalhar bastante. 