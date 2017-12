Bolsa retoma alta e juros futuros sobem Depois de três pregões consecutivos de baixa, quando acumulou perda de 5,26% ou 1.275 pontos, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - fechou em alta de 0,84% nesta sexta-feira, nos 23.154 pontos. Analistas acreditam que chegou ao fim o movimento de realização de lucros ? venda de ações com o objetivo de apurar o ganho obtido. Mesmo com as recentes quedas, o índice teórico paulista acumula valorização de 4,13% em janeiro. O volume financeiro somou R$ 1,080 bilhão nesta sexta-feira. No mercado de juros futuros, os contratos com taxas pós-fixadas (DIs), negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em julho, fecharam com taxa de 15,22% ao ano, ante 15,26% ao ano ontem. O contrato com vencimento em janeiro pagou juros de 15,15% ao ano, ante 15,19% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8290 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,50% em relação às últimas operações de ontem. Trata-se do patamar máximo desta sexta-feira para a moeda norte-americana, que iniciou o dia cotada a R$ 2,8180 e oscilou até a mínima de R$ 2,8120. Com o resultado de hoje, o dólar registra baixa de 2,55% em janeiro e acumula queda de 14,53% nos últimos doze meses.