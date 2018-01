Bolsa: setores favorecidos pelo crescimento Entre os setores negociados Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), as ações de empresas voltadas para o crescimento econômico são recomendadas pelos analistas. Neste caso, vale ainda mais a recomendação de compra apenas para quem pode ficar com o dinheiro aplicado pelo tempo que for necessário, pois a recuperação dos papéis pode ser mais demorada. Para a diretora de gestão da Fator Dória Atherino, Roseli Machado, neste segmento, as ações preferenciais das siderúrgicas Belgo Mineira e Gerdau são boas opções. Para a primeira, o preço-alvo estipulado para a diretora é de R$ 180 e, para a Gerdau, R$ 22. Isso significa uma perspectiva de ganho em 12 meses de 77,34% e 65,41%, respectivamente. Também no setor siderúrgico, os papéis da Usiminas são recomendados pelo administrador de carteira da Deutsche Bank Asset Management, Felipe Mônaco. Outro segmento favorecido pela perspectiva de reaquecimento econômico é o de papel e celulose. "As ações preferenciais da Suzano podem ser uma boa opção dentro de uma carteira de ações", explica Mônaco. Veja nos links abaixo os demais setores e ações recomendados. Confira também as perspectivas para todo o mercado de ações.