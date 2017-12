Bolsa sobe 0,3% e risco Brasil cai A bolsa de São Paulo encerrou a quinta-feira em ligeira alta de 0,3%, com volume financeiro de R$ 1,313 bilhão. Apesar da alta, os investidores monstraram pouco entusiasmo com os dados da economia real, como o desemprego recorde em São Paulo e a queda nas vendas dos supermercados em março. O risco Brasil caiu 22 pontos, para 616 pontos. Os títulos da dívida externa C-bonds registraram valorização de 1,4%, para US$ 0,939. Nos EUA, índice Dow Jones da bolsa de Nova York subiu 1,39% e a bolsa eletrônica Nasdaq avançou 1,87%. No mercado de juros, as taxas voltaram a subir nesta quinta-feira, apesar do tom otimista da ata do Copom. Na BM&F, os DIs de janeiro de 20005, os mais liquidos, encerraram o dia em 15,57%, contra 15,48% na terça-feira.