Bolsa sobe 0,36% e dólar recua para R$ 3,0120 O mercado acionário brasileiro acompanhou a alta das bolsas de Nova York. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subiu 0,36%, com volume financeiro de R$ 741 milhões. O índice Dow Jones ? que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou em alta de 0,13% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? registrou alta de 0,42%. As cotações do dólar registraram oscilação menor nesta quarta-feira ? mínima de R$ 3,0080 e máxima de R$ 3,0240. No final do dia, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 3,0120, em queda de 0,59%. Com este resultado, o dólar acumula alta de 3,43% em maio e baixa de 14,92% em 2003. No mercado de juros, as taxas registraram pequena queda. Os contratos pós-fixados negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro, pagavam taxas de 24,05% ao ano ? contra 24,17% ao ano de ontem.