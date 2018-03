Bolsa sobe 0,83% e dólar recua 2,66% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em alta de 0,83%. Faltando apenas um pregão para o final do mês, a Bolsa acumula alta de 6,76% em maio e de 18,97% no ano. No mercado de juros, os contratos com taxas pós-fixadas ,negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) e vencimento em janeiro de 2004, pagavam taxas de 26,220% ao ano no encerramento dos negócios. Já o dólar comercial fechou cotado a R$ 2,9320 na ponta de venda dos negócios, com baixa de 2,66% em relação às últimas operações de ontem. Durante o dia, as cotações oscilaram da máxima de R$ 2,9850 à mínima de R$ 2,9220. Com este resultado, a moeda norte-americana registra alta de 0,69% em maio e baixa de 17,18% em 2003.