Bolsa sobe 0,86% com inflação em baixa A inflação baixa em São Paulo e a perspectiva de queda dos juros na próxima semana animaram os investidores do mercado acionário e a bolsa paulista subiu 0,86%, com volume negociado de R$ 1,011 bilhão. Em Wall Street, o Dow Jones valorizou 0,84% e a Nasdaq subiu 1,07%. O risco Brasil ficou estável e os C-Bonds teve pequena valorização de 0,3%, cotado a US$ 0,96. No mercado monetário, os números da Fipe reforçaram as apostas em um corte de 0,5 ponto percentual na Selic na reunião do Copom. O mercado aguardará agora o mais importante dos índices, o IPCA de março, que sai na quarta-feira. Na BM&F, os DIs de janeiro, os mais negociados, caíram para 15,10%, contra 15,18% na sexta-feira.