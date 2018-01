Bolsa sobe 0,95% e juros futuros recuam mais A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,95%, com volume de negócios em R$ 734 milhões. No mercado de juros futuros, as taxas recuaram mais um pouco hoje, já refletindo o posicionamento do mercado para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima reunião. Segundo operadores, a aposta majoritária é em um corte de 1,5 ponto na Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente fixada em 24,5% ao ano. Na reabertura do mercado cambial, o dólar comercial está em novo patamar mínimo, cotado a R$ 3,0000 na ponta de venda dos negócios. Em relação às últimas operações de ontem, trata-se de uma queda de 0,33%. Na abertura desta quinta-feira, a moeda norte-americana foi negociada a R$ R$ 3,0200 e a cotação máxima foi de R$ 3,0250.