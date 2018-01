Bolsa sobe 1,33% com melhora no cenário externo A bolsa de São Paulo operou em alta durante todo o dia, animada com a melhora no cenário externo - todas as bolsas européias e norte-americanas subiram nesta quarta-feira. Também ajudou o acordo do governo com o Estados que garantiu a aprovação da Cide, o imposto sobre combustíveis. O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas ? encerrou o dia em 1,33%, em 21.900 pontos. O volume de negócios ficou pouco acima de R$ 1 bilhão. Com a alta de hoje, a bolsa volta ao terreno positivo neste mês de março: 0,67%. No ano, porém, a Ibovespa acumula baixa de 1,51%. No mercado de juros futuros, as taxas registraram pequenos recuos. Os contratos com taxas pós-fixadas (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em abril, que diz respeito ao juro de março, recuou para 16,10%, contra 16,14% na terça-feira. Os contratos com vencimento em janeiro de 2005 estavam no patamar de 15,33% ao ano, ante 15,35% ao ano ontem.