Bolsa sobe 1,96% com bom volume de negócios Após uma abertura fraca, a Bolsa de Valores de São Paulo se recuperou durante o dia e fechou na máxima do dia, com alta de 1,96%, em 12.106 pontos. O volume de negócios, de R$ 715 milhões, foi considerado muito bom para uma semana curta por causa do feriadão. Em 2003, o Ibovespa acumula alta de 7,44%. Segundo analistas, a entrada de capital externo no mercado tem motivado as recentes altas do mercado acionário. Em Nova York, os bolsas tiveram um dia fraco, à espera dos balanços de grandes empresas. O Dow Jones terminou o pregão em alta de 0,61% e a Nasdaq subiu um pouco menos, 0,44%.