Bolsa sobe 2,28% em dia de boas notícias Em dia de boas notícias para o mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta forte de 2,28%, em 22.647 pontos, com volume negociado de R$ 1,269 bilhão. A regulamentação da conta investimento e a vitória parcial do governo no julgamento, pelo STF, sobre o aumento da Cofins animaram os investidores. Também continuam os boatos de emissão de títulos no exterior, principalmente por causa dos vencimentos em juros e amortizações da dívida externa de US$ 5,5 bilhões em abril. Às 18h45, os C-Bonds, os títulos da dívida externa mais negociados no mercado internacional, registravam valorização de 0,56%, cotados a US$ 0,98. O risco Brasil caía 17 pontos, para 542 pontos. O mercado de juros estabilizou-se, aguardando novos indicadores de inflação para ajustar a aposta para a próxima reunião do Copom. A aposta varia entre uma queda de 0,25 ponto ou 0,5 ponto. O DI de janeiro, o mais negociado, movimentou hoje 139.207 contratos, pouco mais da metade do giro em dias normais e fechou em 15,15%, contra 15,17% de ontem.