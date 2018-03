Bolsa sobe 3,06% e dólar oscila A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) disparou 3,06%, com volume financeiro de R$ 749 milhões, acompanhando o movimento menos caótico do dólar e o excelente desempenho das bolsas americanas. O índice Dow Jones ? que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? subiu 2,09% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? avançou 3,09%. No mercado de juros, o dia foi de baixa liquidez (poucos negócios) e pouca oscilação. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas com vencimento em janeiro encerraram o dia com a taxa de 24,17% ao ano- contra 24,11% de ontem. Já o dólar oscilou da máxima de R$ 3,0600 ? patamar de abertura ? à mínima de R$ 3,0050. No final desta terça-feira, o dólar comercial estava cotado a R$ 3,0300 na ponta de venda dos negócios, registrando alta de 0,17% em relação aos últimos negócios de ontem. Com este resultado, a alta do dólar frente ao real é de 4,05% em maio. No acumulado do ano, há uma baixa de 14,41%.