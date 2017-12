Bolsa sobe 3,55% e volume de negócios acima de R$ 1 bilhão O Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? subiu 3,55% e o volume financeiro voltou aos melhores momentos de setembro, ao totalizar R$ 1,135 bilhão. No mercado acionário norte-americano, o Dow Jones ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque ? fechou em forte alta de 2,09% e a Nasdaq ? bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? avançou 2,54%. No mercado de juros futuros ? que registrou poucos negócios -, os contratos com taxas pós-fixadas e vencimento em abril encerraram o dia com taxa de 18,12% ao ano, frente a 18,16% ao ano ontem. A moeda norte-americana subiu 0,41% e fechou cotada a R$ 2,9050 na ponta de venda dos negócios.