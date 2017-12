Bolsa sobe 3% e dólar fecha em R$1,7970 Os mercados iniciam a semana otimistas, após um final de semana tranqüilo em relação ao caso Eduardo Jorge. Temia-se que a imprensa veiculasse notícias envolvendo o Presidente da República ou mesmo ministros da área econômica, o que não ocorreu. Como apurou-se, inclusive, que a bancada do PT de São Paulo no Congresso votou a favor de suplementação orçamentária para a obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a possibilidade de uma CPI para apurar aprovação equivalente de verbas pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão ficou muito reduzida. Ainda não se pode decretar o fim dos riscos desse caso para a economia, mas eles parecem diminuir em importância rapidamente. A Bovespa fechou em alta de 3%, com volume de negócios de R$ 765 milhões. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou praticamente estável, em queda de 0,08%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 0,67%. Juros recuam e amanhã começa a reunião do Copom De qualquer maneira, predominam os dados positivos sobre o reaquecimento da economia brasileira sem pressão inflacionária. Amanhã começará a reunião do Conselho de Política Monetária, que decidirá sobre a taxa de juros básica da economia (Selic). É possível que ela caia mais ainda, mas, em função das turbulências da semana passada, as taxas de juros de longo prazo ainda não se ajustaram totalmente aos novos patamares da Selic, que sofreu duas quedas, passando de 18,5% ao ano, há aproximadamente um mês, para os atuais 17% ao ano. Com isso, mesmo que o juro não se altere, a recuperação do pessimismo da semana passada, iniciada sexta-feira não deve ser abalada. Os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de taxas de juros de longo prazo, fecharam em 18,45 % ao ano, frente a 18,66% sexta-feira. Queda do petróleo e bons dados dos EUA levam dólar abaixo de R$ 1,80 No cenário internacional, os dados indicam sucesso da política do governo norte-americano em reduzir o crescimento da economia dos EUA, receando que as últimas taxas de crescimento fossem exageradas e pudessem resultar em uma recessão mais à frente. Amanhã será divulgado o CPI - Índice de Preços ao Consumidor. A previsão é de alta de 0,05%. De qualquer modo, hoje a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ratificou a decisão da Arábia Saudita de baixar os preços do produto, aumentando a produção em 500 mil barris diários. Como o Brasil importa o produto, uma queda nos preços é animadora para a balança comercial e faz caírem as cotações do dólar. A moeda norte-americana fechou em R$ 1,7970, com queda de 0,33%.