Bolsa sobe 4,35% com reunião de Fraga e Malan Os negócios hoje foram pautados pelo encontro do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, com representantes das principais instituições financeiras internacionais em Nova York. O resultado foi um comunicado dos bancos, comprometendo-se com a manutenção dos atuais volumes das linhas de crédito ao Brasil. O dólar recuou ligeiramente - para R$ 3,0950 - e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve alta de 4,35%. O destaque foi para papéis de empresas com dívidas em dólar e para exportadoras. Segundo estimativas do próprio BC, o volume de crédito para o País foi reduzido em cerca de 20% em relação ao que existia no começo do ano. Por outro lado, o governo vem leiloando desde sexta-feira linhas de crédito adicionais para financiamento de exportadores, e espera-se que esse dinheiro comece a aparecer no mercado logo. De qualquer maneira, a expectativa agora é pelo que se observará de fato nos próximos meses, ou seja, se os bancos cumprirão o compromisso firmado hoje. No campo eleitoral, o clima também é de expectativa. Como o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão começou na semana passada, houve uma trégua nas pesquisas de intenção de votos, para que o impacto da maior exposição dos candidatos fosse absorvida. Em função disso, várias sondagens serão divulgadas nessa semana e os boatos já começaram, indicando menor distância entre Ciro Gomes (Frente Trabalhista) e José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos mercados. Se isso se confirmar amanhã na pesquisa do Ibope, a reação dos investidores pode ser otimista. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0950 nos últimos negócios do dia, em baixa de 0,58% em relação às últimas operações de sexta-feira, oscilando entre R$ 3,0630 e R$ 3,1000. Com o resultado de hoje, o dólar acumula uma alta de 33,64% no ano e 2,65% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 20,650% ao ano, estável em relação a sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 4,35% em 10097 pontos e volume de negócios fraco, de R$ 483 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 25,63% em 2002 e alta de 9,55% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, sete apresentaram quedas. O principal destaque foram os papéis da Embratel. OS PN (preferenciais, sem direito a voto) tiveram valorização de 20,87%, enquanto as ON (ordinárias, com direito a voto) subiram 15,09%. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,52% (a 8919,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 0,81% (a 1391,74 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9717; uma queda de 0,16%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em baixa de 0,44% (385,39 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.